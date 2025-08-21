El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 21 de agosto de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados entre las 02:00 y las 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 21 grados a las 04:00 y 05:00.

Durante la jornada, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 34 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 67% a la medianoche y bajará hasta un 25% hacia la tarde, lo que generará un ambiente más seco y cálido.

El viento soplará desde el sur y suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la jornada. A las 19:00, se prevé que el viento alcance su máxima racha de 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ninguna parte del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos.

La salida del sol está programada para las 07:43 y se ocultará a las 21:07, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, este día será ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.