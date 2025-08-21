El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Utrera se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados y experimentarán un ligero descenso durante las primeras horas, alcanzando los 21 grados a media mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 34 grados . Este calor será más pronunciado entre las 15:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 34 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 26 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles relativamente altos durante la mañana, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, la humedad disminuirá, lo que hará que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas. Las ráfagas serán más intensas en la tarde, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Los habitantes de Utrera pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y los 34 grados , y un viento del sur que aportará algo de frescura en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.