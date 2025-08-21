El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 12:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 27 grados a la 13:00 y llegando a un máximo de 32 grados a las 17:00. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como el uso de protector solar y mantenerse hidratados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% en las primeras horas de la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán a las 13:00, alcanzando los 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un buen momento para disfrutar de paseos, deportes o cualquier evento al exterior.

El orto se producirá a las 07:33 y el ocaso tendrá lugar a las 20:58, brindando una larga jornada de luz natural. En resumen, hoy en Úbeda será un día ideal para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas y cielos despejados, perfectos para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.