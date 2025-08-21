El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 22 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 61%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se prevé, con vientos predominantes del sur y suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 13 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar picos de 37 km/h en la tarde. Esta brisa será especialmente notable entre las 17:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que la dirección del viento se mantenga constante desde el sur, contribuyendo a un ambiente más fresco y agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa ninguna lluvia a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Tomares pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:08 horas, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, ya sea paseando por el parque, realizando deportes o simplemente relajándose en una terraza. Con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave, será un día perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.