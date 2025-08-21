El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga cálida, con valores que oscilarán entre los 31 y 33 grados en las horas de mayor calor. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando el calor será más intenso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo hasta un 26% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se aconseja tomar precauciones para evitar golpes de calor. Por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca al caer el sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que alcanzarán hasta 21 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante estar atentos a rachas más fuertes que podrían presentarse, alcanzando hasta 37 km/h en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Por lo tanto, es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:45 y el ocaso será a las 21:08, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar del día. En resumen, se anticipa un día cálido y soleado en San Juan de Aznalfarache, ideal para disfrutar de las actividades veraniegas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.