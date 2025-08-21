El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana, alcanzando los 25 grados a la 1 p.m. y bajando a 24 grados hacia las 3 p.m.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un pico de 35 grados a las 5 p.m. Esta subida de temperatura puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 26 grados a las 11 p.m.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo hasta un 40% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a que el calor se sienta más seco y menos sofocante. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 55% por la noche, lo que puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 17 y 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. Sin embargo, se anticipan ráfagas más fuertes, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar vientos de hasta 39 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos en la terraza. Con un ocaso programado para las 21:08, la tarde se presentará como un momento perfecto para disfrutar de la puesta de sol en un ambiente despejado y cálido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.