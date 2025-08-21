El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados hacia las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 05:00 y 20 grados a las 06:00.

Durante la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 55% y el 79% en las primeras horas, disminuyendo a medida que el día avanza, llegando a un 18% hacia la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Puente Genil que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h a las 16:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dirección del viento puede cambiar, con predominancia de vientos del oeste y suroeste.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.