El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados a las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 30 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a la medianoche y disminuyendo hasta un 25% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 15 km/h. A lo largo del día, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 34 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan lluvias en la jornada, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La claridad del cielo también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:01, brindando una oportunidad perfecta para contemplar el paisaje natural de la región.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre. Con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que ofrece esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.