El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 16 grados a las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando hasta un 70% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h a las 17:00. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:05, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.