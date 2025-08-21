El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados hacia las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 35 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 69%, aumentando hasta un 94% en la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 25% hacia la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 21:00 horas. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 07:41 y el ocaso a las 21:06, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para aprovechar el entorno natural de Palma del Río, ya sea en parques, ríos o en la propia ciudad.

En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un respiro ante el calor. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.