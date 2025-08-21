El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

Hoy, 21 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que esta tendencia continúe durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a las 02:00 horas, antes de estabilizarse en 21 grados entre las 03:00 y las 05:00 horas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 24 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 34 grados a las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 71% y el 40%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas del día. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

El viento, que soplará predominantemente del sur y sureste, tendrá velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se espera que el viento alcance velocidades de hasta 11 km/h, disminuyendo a 7 km/h en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día avance, se anticipa que el viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h entre las 17:00 y las 19:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener cuidado con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un hermoso atardecer, con el sol poniéndose a las 21:07 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. Con temperaturas agradables y cielos despejados, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.