El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 33 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados durante las primeras horas. A medida que avance el día, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 32 grados en la tarde y llegando a un máximo de 33 grados hacia las 17:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 21% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, se espera que el viento sea constante y no genere condiciones adversas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

Con el orto solar a las 07:41 y el ocaso a las 21:04, los habitantes de Osuna podrán disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de las bellezas de la localidad, aprovechando el sol y el calor, siempre con las precauciones necesarias para mantenerse fresco y cómodo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.