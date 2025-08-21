El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y manteniéndose en este rango durante las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 24 grados a las 10:00 y continúe aumentando, alcanzando un máximo de 33 grados a las 16:00. Esta tendencia ascendente en la temperatura se mantendrá hasta las 17:00, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A las 10:00, la humedad se situará en un 59%, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 35% a las 21:00, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 20 km/h durante la madrugada, aumentando a 26 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, el viento mantendrá una dirección predominantemente del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 32 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, haciendo que el tiempo sea más soportable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:05, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.