El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de la tarde. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 55% y aumentando hasta un 86% en las primeras horas de la mañana. A medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 22% hacia la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto refuerza la idea de un día completamente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado hará de este un día perfecto para disfrutar del verano. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y protegidos del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.