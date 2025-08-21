El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Moguer, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, y se mantendrá así a lo largo del día, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 26°C en la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 27°C hacia la tarde-noche. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Moguer que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa comenzará en un 37% por la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% en la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, la brisa que se espera durante el día ayudará a mitigar el calor, con vientos provenientes del suroeste que alcanzarán velocidades de hasta 42 km/h en su punto máximo. Esta combinación de viento y temperaturas cálidas puede crear un ambiente agradable, aunque es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de que se produzcan chubascos son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.

La visibilidad será excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de Moguer en su máximo esplendor. Con el sol saliendo a las 07:48 y poniéndose a las 21:11, los habitantes podrán aprovechar al máximo las horas de luz natural.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos que aportarán frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.