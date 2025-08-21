El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 19% y el 61%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas pico. Sin embargo, la brisa suave que se prevé, con vientos provenientes del oeste y suroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 5 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar picos de 11 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será más notable en las zonas abiertas y podría ser un factor agradable para quienes decidan salir a pasear o realizar actividades deportivas.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa ninguna lluvia durante el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los periodos de temperatura más frescos se presentarán en la mañana y al caer la tarde, con valores que rondarán entre los 19 y 24 grados . A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, Martos disfrutará de un día espléndido, ideal para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.