El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 34 y 35 grados entre las 16:00 y 17:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% a la medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 39% a las 12:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Marchena que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán ráfagas de hasta 22 km/h, aumentando a 30 km/h a las 00:00. A medida que avance la jornada, el viento se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya ligeramente hacia la noche, con ráfagas de 23 km/h a las 23:00.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 07:42 y el ocaso a las 21:05, los habitantes de Marchena podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima ideal para actividades al aire libre invita a los marcheneros a aprovechar el día, ya sea en paseos, deportes o simplemente disfrutando de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.