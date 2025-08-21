El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo ideal para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 22 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 13:00 horas y llegando a un máximo de 33 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 74%, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que el día avanza. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que alcanzarán hasta los 13 km/h, aumentando a lo largo del día. A partir de la tarde, se prevé que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 37 km/h hacia las 17:00 horas. Este viento del sur puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Mairena del Aljarafe pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

Con el ocaso programado para las 21:08 horas, la tarde se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de paseos al aire libre, cenas en terrazas y actividades familiares. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados hará de este día una experiencia placentera para todos. Recuerde aplicar protector solar y mantenerse fresco mientras disfruta de lo que Mairena del Aljarafe tiene para ofrecer en este hermoso día de agosto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.