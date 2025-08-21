El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Mairena del Alcor disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados durante la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 67%, disminuirá a medida que el día progrese, llegando a un 52% en las horas centrales. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más llevadera, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían ser más intensas en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

La noche caerá con temperaturas que descenderán a 25 grados, manteniendo un ambiente cálido y agradable. La visibilidad seguirá siendo buena, y el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día de verano típico, con calor, cielos despejados y una brisa suave. Se aconseja a los residentes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, aprovechando al máximo las condiciones ideales para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.