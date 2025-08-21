El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Lucena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a media mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 56% y el 85%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los lucentinos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad que variará entre 3 y 14 kilómetros por hora. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en familia o con amigos. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los lucentinos disfruten de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:02 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 26 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a cenar o disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.