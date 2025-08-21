El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 21 grados entre las 03:00 y las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, comenzará un repunte térmico que llevará el termómetro a 20 grados a las 06:00 y a 19 grados a las 07:00, justo antes de que el sol comience a calentar con más intensidad.

Durante la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 24 grados a las 10:00. A medida que el día avanza, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a 35 grados entre las 15:00 y las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comienza alta en la mañana (69% a las 00:00), irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 36% a las 21:00.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a 27 km/h hacia la tarde. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día. A partir de las 20:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La puesta de sol se producirá a las 21:06, marcando el final de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.