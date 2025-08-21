El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta llegar a los 20 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo hasta 32 grados para las 15:00. La máxima del día se registrará a las 16:00, con 33 grados, y comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando 31 grados a las 21:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando hasta un 78% a las 08:00, lo que puede generar una sensación de calor más intensa en las horas matutinas. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 19% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00, alcanzando hasta 25 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor en las horas pico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.