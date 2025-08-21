El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas cálidas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00. Este descenso es normal en las horas nocturnas, pero se espera un repunte a medida que avance el día.
A partir de las 03:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 04:00 y continuando su ascenso hasta llegar a un máximo de 32 grados a las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 46% y el 79% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que alcanzarán hasta los 41 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. A las 11:00 horas, la velocidad del viento será de 28 km/h, lo que puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, hacia la tarde, el viento cambiará a dirección sur y su velocidad se mantendrá entre 22 y 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas.
No se esperan precipitaciones en el día de hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. El ocaso se producirá a las 21:13 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol en un cielo despejado.
En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante las altas temperaturas y aprovechen el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.
