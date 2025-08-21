El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados a las 14:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 81% a la medianoche y disminuyendo a lo largo del día, con valores que oscilarán entre el 33% y el 93% en las diferentes horas. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica podría ser más llevadera en las horas de mayor temperatura, gracias a la baja humedad en la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 23 km/h, disminuyendo a 16 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando picos de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los ciudadanos de Lebrija pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 07:46, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 21:08, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo de hoy en Lebrija será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.