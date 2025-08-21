El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y manteniéndose en 24 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 23 grados a las 04:00 y 05:00, para luego experimentar un repunte a 22 grados entre las 06:00 y 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a ascender de manera más pronunciada, alcanzando los 29 grados a las 13:00 y llegando a un máximo de 33 grados a las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% a la medianoche y descendiendo a un 34% hacia el mediodía. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, se espera que la humedad aumente ligeramente hacia la tarde, alcanzando un 21% a las 22:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 35 km/h a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades de 10 a 20 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y seco.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Jaén podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La puesta de sol está programada para las 21:00, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para cerrar un día de calor y cielos despejados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.