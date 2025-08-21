El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Huelva se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas a niveles confortables.

A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 19 y 32 grados . Las primeras horas del día comenzarán con un ambiente fresco, alcanzando los 26 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta los 20 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 29 grados a las 13:00 y llegando a un máximo de 32 grados hacia las 15:00. Por la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 18:00 y 27 grados a las 20:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% a las 08:00. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 52% por la tarde. Esto, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 38 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 38 km/h a las 00:00. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas que rondarán los 20 km/h por la tarde. Este viento fresco puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas centrales del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Huelva pueden disfrutar de un día perfecto para pasear por la playa, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el verano. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia, es una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.