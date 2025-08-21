El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados durante la madrugada, pero se espera un aumento gradual a medida que avance el día.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en un rango cómodo, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% y disminuyendo a un 64% hacia el mediodía, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas moderadas hará que el tiempo sea muy agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 32 km/h por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Este viento del sur también contribuirá a mantener el ambiente seco, ya que no se esperan precipitaciones en ninguna parte del día.

La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por sorpresas meteorológicas. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de vistas despejadas y un cielo azul. A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 34 grados , lo que puede hacer que las actividades al aire libre sean un poco más desafiantes. Sin embargo, la llegada del viento del sur ayudará a moderar la sensación de calor.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender, y se espera que a las 8 de la noche se sitúe en torno a los 28 grados. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo manejable. La puesta de sol se producirá a las 21:07, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Dos Hermanas, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.