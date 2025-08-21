El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas a medida que avance el día.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un notable incremento en el termómetro, alcanzando los 34 grados a media tarde. La máxima se registrará en torno a las 16:00 horas, donde se prevé que la temperatura llegue a los 35 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada debido a la radiación solar directa.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Con valores que oscilarán entre el 56% en la madrugada y un 35% hacia el final de la tarde, se anticipa que la combinación de calor y humedad pueda generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. Es recomendable que los ecijanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 30 km/h en la tarde, lo que proporcionará un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y ropa ligera.

En resumen, Écija disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.