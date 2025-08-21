El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 24 grados que descenderá ligeramente a 22 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 29% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades recreativas, paseos o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el sol se ocultará a las 21:08, marcando el final de un día cálido y despejado. La temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un ambiente más fresco por la noche, con mínimas que rondarán los 24 grados .

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y aprovechen al máximo este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.