El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 06:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 22 grados a las 02:00 horas y continúe subiendo, llegando a los 34 grados hacia la tarde, alrededor de las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura será acompañado por una leve disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 63% y bajará hasta un 20% en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente cálido y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas podrían generar algunas molestias en actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la ciudad o realizar actividades recreativas.

El ocaso se producirá a las 21:04 horas, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. En resumen, Córdoba se prepara para un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que, aunque fuerte, no traerá consigo lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.