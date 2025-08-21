El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Castilleja de la Cuesta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C en la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta 23 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con una brisa suave de 16 km/h en la mañana y aumentando gradualmente.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando alrededor de 28°C hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:08, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un ambiente despejado y cálido.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave, es una excelente oportunidad para aprovechar el verano antes de que finalice. Recuerde usar protector solar y mantenerse hidratado mientras disfruta de este hermoso día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.