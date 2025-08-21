El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Cartaya se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que se traducirá en temperaturas agradables y un ambiente propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 14:00 horas, y manteniéndose en torno a los 29 grados durante la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá a 25 grados, proporcionando un ambiente cálido y cómodo para disfrutar de la velada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando hasta un 79% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 45% durante la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad moderados contribuirá a un tiempo agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 41 km/h a la medianoche, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde y la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Con cielos despejados y temperaturas agradables, hoy es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en los espacios públicos de la localidad.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones perfectas para actividades al aire libre y momentos de esparcimiento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.