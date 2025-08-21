El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 32 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% a la medianoche y disminuyendo a un 61% hacia las 09:00. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 41% a las 20:00. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 20:00, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es un alivio para aquellos que tienen planes al aire libre. La puesta de sol está programada para las 21:07, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido.

En resumen, Carmona disfrutará de un día despejado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, pero también tomar precauciones ante las altas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.