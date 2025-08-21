El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se presenta en Camas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 25 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 34 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales, donde se espera que el calor sea más intenso. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Camas que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 24% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que variarán entre 16 y 20 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, se anticipan ráfagas más intensas, alcanzando hasta 36 km/h en momentos puntuales, lo que podría generar una sensación de frescura en las zonas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares, podrán llevarse a cabo sin la preocupación de cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo y las áreas verdes mantengan un aspecto seco, por lo que se recomienda tener cuidado con el uso del agua en jardines y espacios públicos.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que proporcionará momentos de alivio. Es un día perfecto para aprovechar el verano y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.