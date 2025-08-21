El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 24 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando los 21 grados entre las 02:00 y las 03:00.

A medida que avance la mañana, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará su punto más bajo de 19 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a los 32 grados a las 16:00. La máxima del día se registrará a las 17:00, con 33 grados, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 55% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 80% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, llegando a un 43% a las 12:00 y bajando aún más a un 28% a las 14:00. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de calor podría ser más llevadera en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h durante la mañana y alcanzando hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de Cabra podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor en las horas más intensas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.