El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

Hoy, 21 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día completamente despejado, con cielos claros que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante las primeras horas de la mañana, alcanzando los 22 grados a la 01:00 y 21 grados entre las 02:00 y las 04:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 78% y alcanzando su punto máximo del 100% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 63% a las 10:00 y bajando hasta un 42% hacia el mediodía. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, generará un ambiente cálido y seco durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 29 km/h a las 00:00. A medida que el día avanza, la velocidad del viento se mantendrá moderada, con ráfagas que rondarán los 15 km/h en la tarde. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de Las Cabezas de San Juan realicen actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

El orto se producirá a las 07:45, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera a las 21:07, cerrando un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la belleza de Las Cabezas de San Juan, con un tiempo cálido, cielos despejados y una brisa suave.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.