El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas se mantengan en niveles cálidos. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 04:00 horas.

A partir de las 08:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, llegando a los 25 grados a las 10:00 horas y alcanzando un máximo de 33 grados a las 16:00 horas. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 24% y el 69% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme avanza la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 18:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

El orto se producirá a las 07:45 horas y el ocaso a las 21:08 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares, siempre recordando mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas. En resumen, Bormujos disfrutará de un día cálido y soleado, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.