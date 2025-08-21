El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 22 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la tarde, las temperaturas experimentarán un notable aumento, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y llegando a un máximo de 34 grados a las 17:00. Este incremento en el calor se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 28% en las primeras horas y un 79% hacia las 07:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 25 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas. A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de un día soleado.

La puesta de sol está programada para las 21:00, lo que permitirá disfrutar de una hermosa tarde y noche despejada. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 29 grados a las 22:00 y bajando a 28 grados a las 23:00. En resumen, Bailén disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.