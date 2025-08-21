El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Baeza se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo permanecerá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad con intensidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 32 grados. Esta variación de temperatura sugiere que las primeras horas de la mañana serán frescas, ideales para paseos matutinos, mientras que la tarde será calurosa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más cálidas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se situará en un 75%, lo que puede hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida de lo que realmente es. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, alcanzando un 21% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable en las horas posteriores al mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 8 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, lo que puede ofrecer un alivio del calor, especialmente durante las horas más calurosas. Este viento también puede ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, como picnics o deportes, ya que podría generar un ligero frescor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la belleza de Baeza, ya sea explorando su rica historia, paseando por sus calles empedradas o disfrutando de la gastronomía local en alguna de sus terrazas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo este día, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas pico.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.