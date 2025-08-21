El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 08:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 17:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzará en un 48% a la medianoche, aumentando ligeramente hasta un 59% a las 04:00, pero luego disminuirá a medida que las temperaturas se eleven, estabilizándose en torno al 20% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque las temperaturas serán altas, la baja humedad podría hacer que la sensación térmica sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste y el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en Baena, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:01, marcando el final de un día soleado y cálido. En resumen, el tiempo de hoy en Baena será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará un toque de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.