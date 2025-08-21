El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 03:00, y llegando a un mínimo de 20 grados entre las 04:00 y las 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 07:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 09:00.

Durante la tarde, se prevé un aumento significativo en las temperaturas, alcanzando los 34 grados a las 16:00 y un máximo de 35 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 67% y el 90% en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 49% a las 22:00. Esta combinación de calor y humedad puede resultar en una sensación térmica elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Arahal tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento alcanzará velocidades de hasta 18 km/h, disminuyendo a 8 km/h en las horas más frescas. Sin embargo, por la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando hasta 32 km/h a las 18:00, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Arahal pueden disfrutar de actividades al aire libre, pero es aconsejable mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. La puesta de sol se producirá a las 21:06, cerrando un día que promete ser cálido y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.