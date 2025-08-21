El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 18 grados a las 06:00. A medida que avanza el día, se espera un ascenso notable en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 17:00 horas, lo que indicará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, la humedad se encuentra en un 46%, aumentando a un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 22% hacia la tarde, lo que hará que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles cambios en la dirección del viento, ya que esto podría influir en la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos al aire libre. La ausencia de lluvias también es un alivio para los agricultores de la región, quienes podrán continuar con sus labores sin preocupaciones.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.