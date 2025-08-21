El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Almonte se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a media mañana.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales, alrededor de las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 68%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes y visitantes de Almonte que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también es importante tener precaución, especialmente en áreas donde se puedan presentar ráfagas más intensas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región.

El ocaso se producirá a las 21:10 horas, marcando el final de un día soleado y cálido. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada. En resumen, el tiempo en Almonte para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.