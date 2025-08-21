El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados entre las 06:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con un notable 32 grados .

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 45% a la medianoche, la humedad irá aumentando a lo largo del día, alcanzando un 72% a las 06:00 y manteniéndose en niveles relativamente altos, alrededor del 54% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 12 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. Sin embargo, se anticipan ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar vientos de hasta 38 km/h. Esto podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el horizonte. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer un respiro del calor. Es un día ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.