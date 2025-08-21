El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 1:00 y manteniéndose en 24 grados a las 3:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 15:00 y un pico de 35 grados a las 17:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 62%, aumentando a un 65% a la 1:00 y manteniéndose en niveles relativamente altos hasta las 9:00, cuando se espera que baje al 70%. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 21% a las 18:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento alcanzará los 16 km/h, aumentando a 24 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se espera que las ráfagas más fuertes se registren entre las 19:00 y las 20:00, con velocidades de hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en la tarde-noche.

No se anticipan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los residentes de La Algaba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

Con el orto solar a las 07:44 y el ocaso a las 21:08, los habitantes de La Algaba tendrán la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. Es un día ideal para salir a pasear, practicar deportes o simplemente relajarse en el exterior, aprovechando el tiempo cálido y despejado que se presenta.

