El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo una visibilidad óptima y temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 30 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 22% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Este viento del norte también contribuirá a mantener el cielo despejado, evitando la formación de nubes que pudieran alterar el buen tiempo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también son propicios para disfrutar de la belleza natural de Alcalá la Real y sus alrededores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso espectáculo estelar, ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente de una tranquila velada al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará de este día una experiencia placentera para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

