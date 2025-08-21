El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2025, se presenta en Alcalá de Guadaíra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 24°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 34°C durante las horas más cálidas de la tarde. Este incremento en la temperatura será notable, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas pico.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 24% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles más bajos, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas que podrían afectar a estructuras ligeras o elementos sueltos en el exterior.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea en parques, terrazas o paseos por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día propicio para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-20T20:57:12.