El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 20 de agosto de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 30 grados a las 15:00 y podría llegar a un máximo de 33 grados hacia las 18:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Comenzará en un 50% a la medianoche, pero se espera que baje a un 34% a las 02:00, aumentando nuevamente a un 70% a las 08:00. Esta variación en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más cálidas durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h durante la mañana. A medida que el día avanza, la velocidad del viento aumentará, alcanzando hasta 31 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que los atardeceres sean espectaculares, con el sol poniéndose a las 21:08, ofreciendo un hermoso espectáculo de colores en el cielo.

En resumen, el tiempo en El Viso del Alcor para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en este encantador municipio.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.