El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 25 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 24 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00 y 03:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura.

Durante la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 30 y 32 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 62% a la medianoche, disminuirá a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en torno al 31% hacia las 16:00 horas. Esta combinación de calor y baja humedad hará que la sensación térmica sea más llevadera, ideal para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h. A lo largo del día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, puede resultar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente para aquellos que decidan disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y un ambiente luminoso.

Con el ocaso programado para las 21:08 horas, los habitantes de Utrera podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, en un cielo que permanecerá despejado hasta el final del día. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo que Utrera tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.