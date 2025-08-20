El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 20 de agosto

El día de hoy, 20 de agosto de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 24 grados a las 02:00 horas, y continuando su descenso hasta los 22 grados a las 04:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 16:00 horas, y culminando en un máximo de 31 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 24% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 54% en las horas más frescas de la mañana. A medida que la temperatura suba, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 19% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 35 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para eventos al aire libre y actividades recreativas.

El orto se producirá a las 07:32 horas y el ocaso a las 21:00 horas, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la belleza de Úbeda, con un tiempo cálido y despejado, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-19T20:57:12.